ميرنا وليد - بيروت - طرحت الفنانة اللبنانية ​إليسا​ اغنيتها الجديدة "​هنغني كمان وكمان​" على يوتيوب، وشارك في فيديو الأغنية صديقتها الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​.

فقد بدأت الأغنية بالسلام بين الفنانتين بفيديو مباشر، وبعدها قالت اليسا لهيفا سأسمعك اغنيتي، وبدأ بعدها تفاعلهما على انغام الأغنية.

ولاقت هذه الفكرة المميزة اعجاب عدد كبير من الجمهور اضافة الى الأغنية المفعمة بالإيجابية، كما ظهر عدد من الأشخاص في الكليب منهم خبير التجميل بسام فتوح.

الجدير ذكره ان إليسا كانت أعلنت منذ أيام عن طرحها لأغنيتها، وكتبت في صفحتها :"أتمنّى أن تخفّف هذه الأغنية من القلق الذي نعيشه في هذه الفترة". وختمت مستعينة بكلمات الأغنية: هنغنّي كمان وكمان وهنرقص عالألحزان".

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كانت هذه تفاصيل خبر إليسا تُطلق كليب "هنغني كمان وكمان" وهكذا أطلّت هيفا وهبي فيه-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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