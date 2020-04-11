صلاح عبد الله حزين ويهاجم هؤلاء

ميرنا وليد - بيروت - عبّر الممثل المصري ​صلاح عبد الله​ عن حزنه بعدما رفض أهالي احدى المناطق المصرية دفن طبيبة توفيت إثر إصابتها ب​فيروس كورونا​، وكتب صلاح على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "هيا ماتت من أجلهم، وهمه رفضوا إنها تندفن عندهم، ياقلبهم،اللي إتملا بجهلهم ورعبهم، وإنتوا ياللي في إيدكم وعيهم، مسئولين زيهم الدكتورة ماتت يلا نوعي بعضنا".

الجدير ذكره ان صلاح عبد الله شارك مؤخرا في مسلسل "الاختيار"، من بطولة أمير كرارة، ميرفت أمين، عزت العلايلي، بوسي، سيمون، ميريهان حسين، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعي، أحمد التهامي، أميرة هاني، كارولين عزمي، كريم عبد الخالق وعدد آخر من الممثلين.

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