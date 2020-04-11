ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان اللبناني ​عاصي الحلاني​ مقطعا من بث مباشر اجراه على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر عاصي في الفيديو وهو يأخذ العود من ابنته دانا ويبدأ بغناء اغنيته الشهيرة "​واني مارق مريت​" ويعزف عليه، وسط تفاعل عائلته معه دون ظهورهم باستثناء ابنته دانا وابنه الوليد.

وتمنى عاصي في ختام المقطع الاستقرار الأسري والهدوء للجمهور .

وعلّق عاصي على الفيديو قائلا: "من الحجر المنزلي جزء صغير اثناء اللقاء المباشر".

الجدير ذكره ان عاصي الحلاني كان قد اعلن مؤخرا إلغاء حفله المقبل في مصر بعد اتخاذ مجلس الوزراء المصري قرارا يقضي بإلغاء الحفلات والتجمعات.

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كانت هذه تفاصيل خبر عاصي الحلاني يُغني من الحجر المنزلي ويُهدي أطيب الأمنيات للجمهور-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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