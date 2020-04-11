بالصور..سيلينا جوميز تشترى «قصرأسطوري» فى كاليفورنيا بـ4.9 مليون دولار أمريكى

كتب امير فتحي في السبت 11 أبريل 2020 07:55 مساءً - تناولت اليوم الصحف العالمية والبرامج الإعلاميه الأمريكية، خبر شراء نجمة البوب”سيلينا جوميز”، لـ قصر إنسينو الفاخر، الذي يقع فى جنوب ولاية كاليفورنيا بـ الولايات المتحدة الأمريكية، والذى كان يملكه فى السابق “توم بيتى”، مقابل 4.9 مليون دولار، وقد تمت عملية البيع في الشهر الماضي لكن ظلت هوية المشترى غامضة.

ومن المقرر أن تنتقل جوميز إلي قصرها خلال الفترة القادمة، ويضم القصر الفاخر المكون من ثلاثة طوابق، 6 غرف نوم، 8حمامات كاملة وحمامين نصفين؛ وتشمل أبرز معالمه استوديو تسجيل، استوديو يوجا، صالة ألعاب رياضية، مدفأة حجرية، سلم حلزونى، غرفة ألعاب، قبو النبيذ، وغرفة مساج.

كما يشمل القصر كوخ شاطئ و حمام سباحة تابعان له، و”بار” خارجي، وحفرة نار للشواء والتدفئه وهناك عدة طوابق، إلى جانب المسبح و”سبا” كامل وشلال مياه، وقد قام “توم بيتى” ببناء هذا القصر بعد هدم منزله القديم الذي كان يقع في نفس المكان.

ووفقًا لما نشره موقع “variety”، أنه قد تم بيع القصر وملحقاته مرتين، وكان المالك الأخير هو المنتج الموسيقى “راندى سبندلوف” الحائز على جائزة جرامى، الذى اشتراه في أواخر عام 2018 بـ حوالى 4.5 مليون دولار أمريكى.

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