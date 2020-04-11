ياسمين صبري تكشف عن الأفيش الدعائي لـ«فرصة تانية».. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة والنجمة المصرية ياسمين صبري عن البوستر الرسمي لمسلسل «فرصة تانية»،والذي تقوم ببطولته، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان القادم 2020.

النجمة المصرية نشرت عبر موقع التواصل «إنستجرام»، مؤخرا، صوره للبوستر الدعائي للمسلسل،وكتبت «رمضان يجمعنا».

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي، وتقدم «ياسمين» شخصية «ملك» التي ترفض الزواج والاهتمام بعملها إلى ان تلتقي بشخص يغير فكرة عن الزواج .

وتخوض الفنانة ياسمين صبري، البطولة المطلقة للمرة الثانية،بعد نجاحها العام الماضي بمسلسل «حكايتي» مع الفنان أحمد صلاح حسني واحمد حاتم واحمد بدير وادوارد ووفاء عامر وهنادي مهنا والمؤلف محمد عبدالمعطي والمخرج أحمد سمير فرج.

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والمسلسل من تأليف مصطفي جمال هاشم واخراج مرقس عادل ومن بطولة الفنانة ياسمين صبري،ادوارد،أحمد مجدي،هبه عبدالغني ،سارة الشامي،كريم عبدالخالق،أحمد الشامي،هبه مجدي،ابتهال الصريطي،نهال عنبر، وعدد آخر من الفنانين.

وعلى جانب أخر، شاركت الفنانة المصرية ياسمين صبري، مؤخرا، متابعيها عبر خاصية الأستوري بصفحتها الشخصية بموقع إنستجرام، من عطلتها برفقة خطيبها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

ياسمين صبري كشفت في الصور عن اليخت الذي تقضي عليه عطلتها برفقة خطيبها في عرض البحر، والذي نشر هو الأخر صور جولته عبر صفحته الشخصية بموقع إنستجرام.

وكان رجل الأعمال أحمد أبو هشمية، قد كشف عن تفاصيل ارتباطه بالفنانة ياسمين صبرى وإعلانه عن الخطوبة، وقال خلال لقائه فى برنامج “روسيا اليوم أون لاين” : أعلنت عن ارتباطي بياسمين صبرى وهو أمر يشرفني ولم أخجل منه حتى أخبئه.

وأضاف أبو هشيمة قائلا: “أننى لا أحب الحديث كثيرا عن حياتي الخاصة فضلا عن أن ليس هناك ما يمكن قوله سوى إن الخطوبة ستكلل بالزواج خلال أيام قليلة “مش هنطول فى الخطوبة”.