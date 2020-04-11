نادين نسيب نجيم تعتذر للمسيح

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
رفضت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، نشر صورة المسيح على الصليب عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”، وذلك يوم الجمعة العظيمة.
سيرين عبدالنور، قالت في تغريدة لها: “سامحني يمكن غلط و يمكن صح بس لأول مرة ما رح حط صورتك على مواقع التواصل الاجتماعي لأني بحبك !بحبك كتير و ما بدي حدا يحكي كلمة تزيد جروحاتك على الصليب أنت يلي متت من الحب لأجلنا لتعلمنا نحب بعض بعد في ناس ما بتحترم آلامك هل مرة أنا رح خبيك بقلبي وأحميك منن”.
الجمعة العظيمة تعرف بعدة أسماء أخرى منها جمعة الآلام أو جُمُعَةُ الصَّلَبُوتِ هو يوم احتفال ديني بارز في المسيحية وعطلة رسمية في معظم دول العالم، يتم من خلاله استذكار صلب يسوع وموته، وتعتبر جزءًا من الاحتفالات بعيد القيامة وتكون في يوم الجمعة السابقة له، وتتزامن في التوقيت الغربي مع الاحتفال بعيد الفصح اليهودي.
من ناحية أخرى، تشارك نادين نسيب نجيم في المارثون الرمضاني المقبل بمسلسل «2020» ، وتشارك في بطولته أمام الفنان السوري قصي خولي، كارمن لبس، والعمل من تأليف بلال شحادات ونادين جابر، وإنتاج شركة الصباح ومن إخراج فيليب أسمر، ومن المنتظر أن تغني الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب أغنية تتر العمل.
كما شاركت في العام الماضي ببطولة مسلسل “خمسة ونص”، مع الفنان السوري قصي خولي، والفنان معتصم النهار، وكان من إخراج فيليب أسمر.
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