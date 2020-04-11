نشوى مصطفى: أصبحت مليونيرة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نشرت الفنانة المصرية نشوى مصطفى صورة من مقطع فيديو لإحدى حلقات برنامجها “أمي ولا مراتي”، والتي كشفت عن وصول عدد مشاهداتها إلى مليون مشاهدة.

نشوى عبرت عن سعادتها الشديدة، بقولها: “برنامج أمى ولا مراتى خلانى مليونيرة — المليون الأول مشاهدة — الحمد لله رب العالمين — بقيت مليونيرة — بقيت مليونيرة — الفيديو وصل لمليون مشاهدة الحمد لله رب العالمين”.

وأضافت: “شكراً شكراً قناة dmc شكراً لكل زملائي وأصحابي واخواتى اللي بمجهودهم تم انجاز البرنامج.. شكراً لكل الضيوف الأفاضل اللي شرفوا البرنامج.. والأهم شكراً لكل السادة المشاهدين اللي عجبهم البرنامج.. الحمد لله رب العالمين”.

يذكر أنه يعرض حاليا للفنانة المصرية نشوى مصطفى برنامجها الجديد، والذي يحمل اسم “أمي ولا مراتي”، ويعرض في تمام الساعة 11 مساء على شبكة قنوات dmc.

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وكانت قد وقعت مشادة كلامية مؤخرا بين نشوى مصطفى والفنانة ميار الببلاوي، بعد هجوم الأخيرة على الفنانة دينا، بسبب تصريح لها قالت فيه: “مضطرين ننزل نصور مسلسلات رمضان واللوكيشن كله كمامات ومطهرات”، لتعلق مياربقولها: “بجد مقدرين تضحياتكم الفظيعه فى سبيل شهر ربنا شهر الرحمه والمغفره والصلاه والصوم والذكر انكو مصممين تضيعوه علينا كأن رمضانكم غير رمضانا”.

ميار أضافت: “استغفر الله كأن رمضان مش هيبقى رمضان من غير المسلسلات والمسابقات واللهو الى اغضب ربنا علينا.. العمره اتمنعت والأذان والمساجد اتقفلت رحمه ربنا الى محتاجينها دلوقتى اللجوء ليه مش لمسلسلاتكم حتى لو صحابى هيزعلوا منى بس ربنا بيقولكوا سيبوا رمضان لأهل رمضان اتقوا الله علشان يجعل لنا مخرج ويرفع الوباء والبلاء مين معايا يا جماعه”.

الفنانة نشوى مصطفى انتقدت تصريحات ميار، وعلقت قائلة: “لا حول ولا قوة إلا بالله — ايه ده؟؟؟؟ هو انتى ياميار اعتزلتى التمثيل؟؟؟؟؟ اصلك لحد قريب كنت عارفة انك بتمثلي عادي حتى لو فى رمضان.. وبعدين الممثلين يضيعوا عليكى رمضان ليه ؟؟؟؟؟؟ انتى عاقلة بالغة وبعدين ياستى اجتهدى وقاومى زمايلك الشياطين اللي بيلهوكى عن عباداتك علشان الجهاد ثوابه كبير ربنا يرزقك الجنة ويهدي زمايلك الاشرار”.

وأضافت: “ياميار حرام تستعدي الناس على زمايلك وتقولى للناس مين معايا — عيب والله ده انتى كلتي معاهم عيش وملح — ادعى بالهداية لكن غيبة ونميمة لاء — كونى قدوة وسيبك من لم اللايكات — وادعى ربنا يتقبل طاعاتك ويغفر لك ذنوبك — غفر الله لنا ولكي”.

وأكملت: “وعلى فكرة شيلي صورة دينا علشان حرام عليكي ده بيسمى فى الإسلام غيبة لأنها ماتعرفش انك حطه صورتها وبعدين اتقى مكر الله يا ميار إن مكر الله شديد —- لا تزكوا انفسكم هو أعلم بمن اتقى — والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.