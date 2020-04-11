وفاة أحد أفراد أسرة الفنان عصام كاريكا بفيروس كورونا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلن الفنان المصري عصام كاريكا، عن وفاة عمة بسبب فيروس كوورنا المستجد “كوفيد 19”، وذلك في منشور عبر صفحته الشخصية بموقع “فيس بوك”.

عصام كاريكا، قال في تدوينته: “في هذه الجمعة المباركة وفي هذا الشهر الكريم توفي عمى أحمد مكي بإيطاليا بسبب هذا الڤيروس اللعين وبسبب أمراض الشيخوخة وندعو الله أن يحتسبه عند الكريم الرحمن الرحيم شهيدا بإذن الله”.

يذكر أن آخر حفلات المطرب عصام كاريكا، كان حفل ليالي المحروسة ضمن فعاليات موسم الرياض بالسعودية، وقدم كاريكا عددا كبيرا من أغانيه الشهيرة منها”تحت الشباك” ،”بوليكا” ،”عزيزة”،”روميو” ،”عيون حبيبى” .

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كما شارك كاريكا في تلحين أغنية داخل عرض مسرحية “لوكاندة الأوباش” التي عرضت في المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض ، والمسرحية من تأليف محمد عز، وإخراج أشرف زكى.

وشارك في بطولة العمل، كل من ماجد المصري، ومايا دياب، وإيمان العاصي، وحسن الرداد، وحمدي الميرغني، وهالة فاخر، وشيماء سيف، وسعد الصغير، وإنجي على، وأوس وأوس، وحسن عبد الفتاح.

يذكر أن عصام كاريكا هو مطرب وملحن مصري وموزع مويسقي، وشارك في التمثيل أيضًا، كما قدم عدة ألحان إلى الكثير من أشهر المغنين العرب منهم عمرو دياب، ديانا حداد، حمادة هلال.