مايا دياب تتبنى حملة "أم النور" وتتحدى نوال الزغبي ونجوى كرم ونانسي عجرم

السبت 11 أبريل 2020

مايا دياب Advertisements

في مبادرة إجتماعية وإنسانية لافتة منها، تبنت النجمة اللبنانية مايا دياب حملة "فرصة ثانية" التي أطلقتها جمعية "أمّ النور" للتأهيل والوقاية من المخدّرات، وذلك دعمًا منها للجمعية التي تعتني بمدمني المخدّرات وتعمل معهم على تحديد الأولويّات بغية تخطّي إدمانهم.



ونشرت مايا دياب عبر خاصية "الستوري" في موقع "إنستجرام" فيديو، أطلّت من خلاله على الجمهور، وطلبت من الجميع مساعدة جمعية "أمّ النور" التي تواجه صعوبات ماليّة كبيرة في هذه المرحلة الدقيقة التي يمرّ بها لبنان، وتحتاج للدّعم حتى تتمكّن من الإستمرار في رعاية المدمنين الذين يحاربون الإدمان بحثًا عن "فرصة ثانية" في هذه الحياة.

بدورها تحدت مايا دياب كل من نجوى كرم ونانسي عجرم ونوال الزغبي، فمن ستشارك التحدي ودور أي فنانة سيكون؟