أعلنت وزارة الصحة في تركيا، السبت، ارتفاع وفيات فيروس كورونا المستجد إلى 1101، إثر وفاة 95 شخصا أصيبوا بالفيروس، بالإضافة إلى تسجيل 5138 إصابة جديدة.

وأشار وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، في بيان، إلى أن الإصابات الأخيرة بفيروس كورونا، رفعت إجمالي الإصابات إلى 52167 حالة.

وبلغ عدد المتعافين من الفيروس 2965 شخصا، مع شفاء 542 منهم خلال الـ24 ساعة الأخيرة.