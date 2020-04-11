العين الإخباريةالسبت 2020/4/11 09:31 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت تونس، السبت، عن تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).
وأفادت وزارة الصحة التونسية، في بيان، أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا ارتفع بذلك إلى 685 حالة مؤكدة.
كما ارتفع عدد المصابين في العاصمة تونس، التي تتمركز فيها أكبر عدد إصابات، إلى 159 إصابة، في حين سجلت تونس 3 وفيات جديدة في 24 ساعة، ليبلغ اجمالي الوفيات 28 وفاة.
وأعلنت السلطات الصحية في تونس شفاء 43 حالة، بعد إخضاعهم للحجر الصحي الذاتي، في حين يستقطب المستشفى الجامعي "عبد الرحمان مامي" بالعاصمة التونسية الحالات الخطيرة، التي تتطلب البقاء في العناية المركزة.
وأوضحت رئيسة المرصد التونسي للأمراض المتجددة ناصف بن علية، في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن الكثير من المصابين تلقوا العلاج بدواء "الكلوروكين"، معتبرة أن الوضع الوبائي في تونس يهدد بمزيد انتشار المرض في حال عدم الالتزام بالحجر الصحي.
وأكدت أن الحل الوحيد لتجاوز هذا الوباء في ظل عدم توفر اللقاح والدواء هو الالتزام بالحجر الصحي الشامل الذي فرضته الدولة التونسية وتنتهي مدته يوم 18أبريل /نيسان.
من جهته، أعلن وزير الصحة التونسي عبد اللطيف المكي في تصريحات إعلامية بأنه تم التعرف في مخبر "شارل نيكول " للبحوث (حكومي) على تركيبة الحمض النووي الريبوزي ARN الخاص بالفيروس، معتبرًا ذلك مكسبا علميا كبيرا للخبرات الطبية التونسية.
وأضاف بأن هذا المكسب العلمي سيمكن الإطارات الطبية وخبراء الصحة في تونس من المقارنة بالفيروسات الأخري الموجودة في إيطاليا والصين.
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