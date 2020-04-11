العين الإخبارية - وكالاتالسبت 2020/4/11 09:11 م بتوقيت أبوظبي
أعلن وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، تسجيل 9 حالات بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد الحالات الإجمالي إلى 381 حالة.
كما أعلن تسجيل 7 حالات شفاء جديدة من الفيروس ليرتفع الإجمالي إلى 177.
وقال جابر، السبت، إن الحالات توزعت كالتالي: 7 حالات من أسرة واحدة، وحالة منفصلة، وحالة من منطقة معزولة.
وأوضح أن الحالات الموجودة في المستشفيات هي: 132 في مستشفى حمزة، و19 حالة في الخدمات الطبية الملكية، و43 حالة في مستشفى الملك المؤسس.
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