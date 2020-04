كيم كارداشيان تكافح في منزلها لتصوير برنامجها الواقعي.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وحدها في المنزل، منعزلة في فيلتها الضخمة بلوس أنجلوس، تواجه كيم كارداشيان مشكلة في استمرار تصوير حلقات مسلسلها الواقعي الأكثر شهرة "Keeping Up With The Kardashians".

لكن يبدو أن الحجر الصحي وإجراءات الحظر المفروضة على قطاع واسع داخل الولايات المتحدة، بسبب تفشي وباء كورونا، ليس بالأمر الذي سيوقف كيم عن استكمال التصوير خلاله، فلا يجب إلغاء دجاجتها الذهبية، هذا ما تفهمه كيم كارداشيان جيدًا.

وعبر حسابها الشخصي "إنستغرام" كشفت كيم كارداشيان يوم الجمعة كيف أنها لا تزال تصور برنامجها العائلي بينما تعاني في المنزل وسط عزل فيروس كورونا.

وبحسب "ديلي ميل" تتولى نجمة الواقع البالغة من العمر 39 عامًا القيام الآن بأدوار متعددة بعيدًا عن الأستوديو المُخصص بالكاميرات وجيش الفنيين والإخراج والإضاءة الذين يأتمرون بإشارتها.

وكشفت كيم أنها تفعل الآن كل شيء بنفسها، كما أظهرت مجموعة الإنتاج في غرفة ضيوفها في أثناء محاولتها التصوير.

في المقاطع المتعددة التي شاركتها لمتابعيها على إنستغرام، قالت كيم إنها قامت بتصفيف شعرها ومكياجها بنفسها أثناء تصويرها للمرة الأولى، في محاولة منها لتسجيل بعض المشاهد والاعترافات للبرنامج.

وتُظهر اللقطات المعروضة اصطفاف جميع المعدات بوضوح، واستعانة كيم بأحد مشغلي الكاميرات عبر اتصال فيديو كول مباشر، يحاول الفني من خلاله توجيهها وإعطاءها تعليمات التشغيل خطوة بخطوة.

لكن يبدو أن الأم لأربعة أطفال في حيرة بعض الشيء، بدا ذلك واضحًا عندما قال لها فني تشغيل الكاميرا أن تبحث عن زرين على الميكروفون، حيث كافحت للعثور عليهما.

وفي ذات السياق، تم الكشف الأسبوع الماضي أن نجوم برنامج الواقع المكون من الأم كريس جينر والشقيقات كورتني وكيم وكلوي، بالإضافة إلى الأختين كايلي وكيندال جينر، سيواصلن جميعهن تصوير البرنامج، رغم إجراءات الحجر الصحي.

أثناء حديث كيم كارداشيان إلى جيمي فالون في نسخة منزلية من برنامجه الليلي The Tonight Show ، أكدت أنهن تمكن من تصوير جميع الحلقات الموسم الثامن عشر ما عدا حلقة واحدة أخيرة.

وأوضحت خلال اللقاء: "حتى الآن بعد أن قمنا بوقف الإنتاج، سيكون على كل منا استكمال التصوير في الحجر الصحي بشكل منفصل بجهودنا الذاتية".

وتابعت: "لدينا مستلزمات التصوير من حوامل إقامة، وميكروفونات، كما ستدور الحلقة الأخيرة عما ما نقوم به في الحجر الصحي، سأرى ما تفعله كلوي، أعني ليس لدي أي فكرة عما سيفعله الآخرون!"