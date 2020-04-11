شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة "تقاطع طرق" تلتزم بالإجراءات الاحترازية وتنفى إصابة أحد العاملين بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلتزم أسرة مسلسل "تقاطع طرق" للنجمة منى زكى، بقرار رئيس مجلس الوزراء بتأجيل تصوير كل المشاهدة الخارجية في الأماكن العامة التي تتطلب عددًا كبير من الممثلين حفاظًا على صحة كل العاملين لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

ونوهت أسرة مسلسل "تقاطع طرق" الأسم المؤقت للعمل في بيان، بأنه منذ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 24/3/2020 تأجيل تصوير كل المشاهد الخارجية في الأماكن العامة والمشاهد التي تتطلب وجود عدد كبير من الممثلين وممثلي الحركة (المجاميع) وذلك حفاظاً على صحة كل العاملين وتماشيًا مع قرارات الدولة نحو مُجابهة فيروس كورونا المستجد، وكذا لوجود عدد من الممثلين الأجانب بالمسلسل يتعذر حضورهم للبلاد.

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هذا فضلاً عن عدم رغبة أسرة المسلسل في تقديم تنازلات أو بدائل تؤثر على جودة المسلسل منذ بداية تصويره، لقناعتها بأنه عمل درامي يحمل قيمة فنية عالية، ولن يُحدد توقيت عرضه إلا بعد الانتهاء من تصوير كافة حلقاته.

وتؤكد أسرة المسلسل على استمرار تصوير المشاهد في الأماكن الداخلية الآمنة بعد اتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة وعدم تصوير أي مشاهد تتطلب تجمعات.

كما تؤكد أسرة المسلسل أنه لا صحة لما أُشيع عن إصابة أحد أفراد فريق العمل بفيروس كورونا المستجد وأن الجميع بصحة جيدة.

مسلسل "تقاطع طرق" بطولة منى زكى، محمد فراج، محمد ممدوح تايسون، سيد رجب، عائشة بن احمد، وعدد كبير من الشباب، تأليف وإخراج تامرمحسن، حيث استأنفت التصوير بأستوديو الأهرام، بعد أيام من التوقف بسبب أزمة فيروس كورونا.