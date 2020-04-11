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عصام كاريكا يعلن وفاة عمه بفيروس كورونا فى إيطاليا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المطرب عصام كاريكا، وفاة عمه خلال توجده بدولة إيطاليا، إثر إصابته بفيروس كورونا.

وقال عصام كاريكا، عبر حسابه بموقع فيس بوك :" في هذه الجمعة المباركة وفي هذا الشهر الكريم توفي عمى أحمد مكى بإيطاليا بسبب هذا الڤيروس اللعين وبسبب أمراض الشيخوخة وندعو الله ان يحتسبه عند الكريم الرحمن الرحيم شهيدا باْذن الله".


عصام كاريكا

يشار إلى أن آخر حفل المطرب عصام كاريكا، حفل ليالي المحروسة ضمن فعاليات موسم الرياض بالسعودية، وقدم كاريكا عددا كبيرا من أغانيه الشهيرة منها"تحت الشباك" ،"بوليكا" ،"عزيزة"،"روميو" ،"عيون حبيبى" .

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كما شارك كاريكا فى تلحين أغنية فى عرض مسرحية "لوكاندة الأوباش" التى من المقرر بدء عرضها بالمملكة العربية ، ضمن فعاليات موسم الرياض بالأيام المقبلة، والمسرحية من تأليف محمد عز، وإخراج أشرف زكى.

وشارك فى بطولة العمل، كل من ماجد المصرى، ومايا دياب، وإيمان العاصى، وحسن الرداد، وحمدى الميرغنى، وهالة فاخر، وشيماء سيف، وسعد الصغير، وإنجى على، وأوس وأوس، وحسن عبد الفتاح.

 

 

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