شكرا لقرائتكم خبر عن 3 فوائد ستعود على جوني ديب حالة لعب joker..جاك سبارو ومكانته الطبيعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعيش النجم جونى ديب حالياً حالة كبيرة من التخبط علي المستوي المهني بعد عدم نجاح أفلامه الأخيرة بالشكل الكافي علي مستوي الإيرادات بالإضافة إلي أزمات أخري في حياته الشخصية بسبب خلافاته مع صديقته السابقة امبرهيرد التي وصلت إلي ساحات المحاكم، وبالتالي يشعر محبيه بالحزن بسبب هذا التخبط الذي يعيشه منذ فترة.





وبالتالي ما ان تم الإعلان عن ترشحه لدور الجوكر في سلسلة بات مان الجديدة الذى يقوم ببطولتها النجم روبرت باتينسون حتي فرح محبيه أملاً في أن ينقذه هذ الدور من مشاكل عديدة مثلما يظهر خلال التقرير التالي.

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تعويض فرصة 2008

من المعروف ان النجم جوني ديب كان ـحد المرشحين للعب الشخصية عام 2008 بالجزء الثاني من سلسلة بات مان وقتها، إلا أن هيث ليدجر هو من نال الدور في النهاية، وبالتالي حالة لعب جوني ديب لشخصية joker سيفوز بفرصة ضاعت عنه قبل 12 عام.

تعويض خسائره المادية

جوني ديب ورغم ثروته الباهظة وأجره العالي إلا أنه تعرض لتخبط كبير علي مستوي الأموال حتي أكدت تقارير عديدة اقترابه من الإفلاس، وبالتالي مع لعب الدور وحالة نجاحه في joker سيعود ديب لمكانته الطبيعية.

نسيان خلافاته الشخصية والعودة لـ جاك سبارو

خلال السنوات الأخيرة تتردد أخبار أزماته مع امبر هيرد بشكل لا يليق مع نجم كبير ينبغي التركيز علي أعماله أيضاً، إلا أن تلك الأزمات أدخلته في مشاكل مع المنتجين بالدرجة التي خافوا من اسناده أدوار كبيرة خلال الوقت الراهن بسبب تراجع شعبيته مثلما حدث مع ديزني حين أعلنت عن سحب دور جاك سبارو الذى يلعبه في قراصنة الكاريبي منه، قبل أن يعاودوا التفكير في الأمر مؤخراً، وبالتالي لو لعب دور الجوكر قد تكون تلك إشارة لعودة ديزني في قرارها رسمياً.