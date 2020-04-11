شكرا لقرائتكم خبر عن فنانون علقوا على الحدود بسبب كورونا.. إجلاء 18 ممثلا من تركيا إلى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسببت تعليق حركة الطيران بين الدول المفاجئة بسبب انتشار جائحة كورونا، فى أزمات لعدد من الفنانين الذين ارتبطوا بتصوير أعمالهم بالخارج، وتحديدا فى عدد من الدول منها تركيا ولبنان والسعودية، وناشد هؤلاء نقاباتهم الفنية فى بلادهم وحكوماتهم من أجل توفير رحلات لهم تقلهم من أماكنهم إلى أوطانهم مرة أخرى .

ورغم الإجراءات التي اتخذتها السلطات اللبنانية مؤخراً، لإعادة مواطنيها، بينهم فنّانون علقوا خارج البلاد بسبب أزمة كورونا، وكانت الفنّانة اللبنانية ريتا حرب، عالقةً فى منطقة "القصيم" شرقى السعودية، إذ كانت تصوّر عددا من المشاهد فى مسلسل "ضرب الرمل".

وواجه الفنانون السوريون كذلك أزمات أشد وطأة بسبب الوضع غير المستقر فى بلادهم، وعلقوا فى بيروت خاصة أبطال مسلسل "عروس بيروت"، وبينهم الفنانة مرام علي، التي صرحت برسائل طمأنة إلى ذويها بأنها بخير برفقة زملائها، وتمنوا أن يكونوا في منازلهم، إلى جانب عائلاتهم، كى يشعروا بالأمان والراحة النفسية."

وناشدت الفنّانة شكران مرتجى السورية من أصول فلسطينية المعنيين لحلّ هذه القضية عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك"، قائلةً: "زملاء لنا فنانين وفنيين في دول مختلفة لا يستطيعون العودة إلى سورية بس الوباء، وما ترتب عليه من إجراءات في تركيا، والإمارات، وفي لبنان تحديداً العدد كبير، بسبب توقف تصوير المسلسلات."

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وأضافت مرتجى: "مع كل الاحترام للدول المضيفة وشركات الإنتاج التي تقوم بواجب الضيافة، ولكن ما حدث طارئ وشائك، يستوجب الوقوف عند هذا الأمر، والبحث جدياً بحلول سريعة لعودتهم، وهم فى أتم الجاهزية لإجراءات الدولة، من حجر وتكاليف، وما يستوجب عليهم كمواطنين تحت القانون."





وفى تركيا تم إجلاء 18 ممثلا من إلى لبنان، كانوا يصورون مسلسل "عروس بيروت 2"، بعد توقف حركة الطيران بين البلاد بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وعاد عدد من الممثلين اللبنانيين الذين كانوا عالقين في تركيا إلى بيروت وكان من بينهم كارمن بصيبص، تقلا شمعون، وسامى بو حمدان.

وكان الممثلون قد سافروا إلى تركيا لتصوير الموسم الثاني من مسلسل "عروس بيروت"، إلا أن التصوير بعد تفشي وباء كورونا في تركيا فبقي الفنانون عالقون في إسطنبول مع تعليق الطيران فى مطار رفيق الحريري الدولى.