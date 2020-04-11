شكرا لقرائتكم خبر عن بالكمامة الطبية.. بوسي شلبي ورجاء الجداوي يلتزمون بتعليمات الوقاية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الإعلامية بوسي شلبي، على مشاركة متابعيها، بصورة جديدة لها مع النجمة رجاء الجداوي، عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، وهم يرتدون الكمامات الطبية للتنبيه بضرورة الالتزام بتعليمات الوقاية للتصدي لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وكتبت شلبي، على الصورة التي نشرتها منذ قليل، "الكمامة مهمة واسألوا رجاء"، في إشارة لالتزامهم بتعليمات الوقاية اثناء نزولهم في الشوارع وقت الذروة، وسرعان ما حظيت على تفاعل كبير من اصدقائها ومتابعيها، منهم الفنانة يسرا.

وشاركت الإعلامية بوسى شلبى، بصور لها منذ أيام، بالاحتفال بعيد ميلاد صديقتها الفنانة مى نور الشريف، الذى يوافق يوم 10 أبريل الجارى، ونشرت صورة لهما من الحفل الذى ضم الفنان سمير صبرى وعدد من أصدقائهما، والتزمت شلبى فى صور عيد الميلاد بتعليمات الوقاية التى فرضتها منظمة الصحة العالمية لعدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وارتدت كمامة طبية وقفازات، والتزما بالبعد الاجتماعي.

وكانت شلبي، قد اجرت منذ أيام، لقاء مع الفنان سمير صبرى، وذلك من منزله، حيث نشرت بوسى اللقاء الذى امتد على مدى 4 دقائق، عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرت بوسى وهى ترتدى كمامة، وقالت: "احنا قبل الحظر أنا حبيت أجى اطمنن على الفنان الكبير الأستاذ سمير صبرى، وأشوف يومه فى الحظر شكله إيه.. وعلشان عارفة إنه لوحدى فحبيت أجى وأشوفه، زى ما أكون لوحدى وجيرانى بيطمنوا عليا".