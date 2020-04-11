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شكرا لقرائتكم خبر عن "ابن إياس" دور توفى محمود الجندى قبل تجسيده.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف أن النجم الراحل وقع بالفعل على عقد مشاركته فى العمل، ولكن توفاه الله قبل دخوله مواقع التصوير، ليذهب الدور إلى ممثل غيره، مشيرا إلى أن الجندى أجرى "تيست ميكب" للدور الذى كان يستعد لأدائه لكن الموت لم يمهله ليمتعنا بأدائه.
وتمر اليوم الذكرى الأولى لرحيل محمود الجندي ابن مدينة البحيرة الذى ترك إرثاً فنياً غنياً في مجالات السينما والمسرح والدراما العربية، وكان الجمهور متعاطفاً معه ومهتما بحياته الشخصية، وخاصة بعد وفاة زوجته الأولى في حريق اندلع بمنزله.
كانت بداياته عبر أدوار ثانية صغيرة وكانت بداية صعود نجمه في عام 1979، عندما مثل في مسرحية "إنها حقاً عائلة محترمة" مع الفنان فؤاد المهندس ومن ثم "دموع في عيون وقحة" مع النجم عادل إمام.وألحقها بظهور قوي في مسلسل "الشهد والدموع" الذي مثل فيها دورَي الأب والابن.
وفي عام 1990، أصدر ألبوماً غنائياً باسم "فنان فقير"، إلا أنه لم يستثمر في ذلك المجال بل وظف موهبته التمثيبلية لانتاج المزيد من المسلسلات والمسرحيات والأعمال السينمائية.
في عام 2017، صدم جمهوره عندما قرر الاعتزال بعد أن شعر بأن "الأجواء في الوسط الفني لا تحترم الفن والفنانين" حسبما قال في إحدى مقابلاته في ذلك الوقت، بعد عرض مسلسله "رمضان كريم".فتدخلت نقابة الممثلين عن طريق النقيب أشرف زكي، الذي "أقنع الجندي بالعودة مرة أخرى".
محمود الجندى
محمود الجندى
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