شكرا لقرائتكم خبر عن ‏"ابن إياس" دور توفى محمود الجندى قبل تجسيده.. اعرف التفاصيل ‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح مصدر مقرب من القائمين على مسلسل "ممالك النار" الذى عرض فى نوفمبر الماضى إن النجم الراحل محمود الجندى كان مرشحًا ‏لدور ابن إياس فى المسلسل.‏

وأضاف أن النجم الراحل وقع بالفعل على عقد مشاركته فى العمل، ولكن توفاه الله قبل دخوله مواقع التصوير، ليذهب الدور إلى ‏ممثل غيره، مشيرا إلى أن الجندى أجرى "تيست ميكب" للدور الذى كان يستعد لأدائه لكن الموت لم يمهله ليمتعنا بأدائه.‏

وتمر اليوم الذكرى الأولى لرحيل محمود الجندي ابن مدينة البحيرة الذى ترك إرثاً فنياً غنياً في مجالات السينما والمسرح والدراما ‏العربية، وكان الجمهور متعاطفاً معه ومهتما بحياته الشخصية، وخاصة بعد وفاة زوجته الأولى في حريق اندلع بمنزله. ‏

كانت بداياته عبر أدوار ثانية صغيرة وكانت بداية صعود نجمه في عام 1979، عندما مثل في مسرحية "إنها حقاً عائلة محترمة" مع ‏الفنان فؤاد المهندس ومن ثم "دموع في عيون وقحة" مع النجم عادل إمام‎.‎وألحقها بظهور قوي في مسلسل "الشهد والدموع" الذي مثل ‏فيها دورَي الأب والابن‎.‎

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وفي عام 1990، أصدر ألبوماً غنائياً باسم "فنان فقير"، إلا أنه لم يستثمر في ذلك المجال بل وظف موهبته التمثيبلية لانتاج المزيد من ‏المسلسلات والمسرحيات والأعمال السينمائية‎.‎

في عام 2017، صدم جمهوره عندما قرر الاعتزال بعد أن شعر بأن "الأجواء في الوسط الفني لا تحترم الفن والفنانين" حسبما قال في ‏إحدى مقابلاته في ذلك الوقت، بعد عرض مسلسله "رمضان كريم‎".‎فتدخلت نقابة الممثلين عن طريق النقيب أشرف زكي، الذي "أقنع ‏الجندي بالعودة مرة أخرى‎".‎