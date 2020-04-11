شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يمنع "لم شمل" الأصدقاء.. تأجيل لقاء أبطال مسلسل friends حتى إشعار آخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اضطر منتجو الحلقة الخاصة من مسلسل "friends" التى ستضم الممثلين الرئيسيين بالعمل الشهير، إلى تأجيل العمل عليها، حيث لن تعرض مع إطلاق خدمة "HBO MAX"، واشترت مجموعة "وارنر ميديا" أحد فروع مجموعة "ايه تى أند تى" حقوق بث أكثر المسلسلات شعبية فى السنوات العشرين الأخيرة، بسعر 425 مليون دولار على 5 سنوات، متفوقة على "نتفليكس".

وكانت المجموعة تريد أن تجعل منه أحد العروض الأساسية فى منصتها الجديدة عبر الإنترنت "HBO MAX"، التى تطلق فى مايو المقبل، ومن أجل الترويج للحدث، قررت "وارنر ميديا" تصوير حلقة خاصة بمسلسل "friends"، كانت ستعرض عبر المنصة فى يوم إطلاقها، لكن يبدو أنه سيتعين على الجمهور الانتظار لوقت أطول بعد تأجيل التصوير لإشعار آخر، بسبب أزمة تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك وفقًا لما نقلته شبكة " fox news".

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وستصور الحلقة فى موقع التصوير الأصلى للمسلسل فى ستوديوهات "وانرر براذرز" فى بوربنك، فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية، مع جنيفير إنيستون، وكورتنى كوكس، وليزا كودرو، ومات لو بلان، وماثيو بيرى، وديفيد شويمر، أبطال المسلسل الستة.

وذكرت مجلة "فراييتي"، أن كل من أبطال المسلسل الستة حصل على مليونى ونصف المليون دولار لتصوير الحلقة الخاصة، لكن بسبب انتشار وباء "كوفيد 19" لم يبدأ التصوير بعد، وقرر المنتجون إرجاء موعد البث كما قال ناطق باسم "وارنر ميديا".

وستطلق خدمة "HBO MAX"، فى مايو كما هو مقرر، حسبما قال مدير الإستراتيجيات فى "وارنر ميديا" شون كيسكر، لمجلة "فراييتى"، فيما كان قد حقق مسلسل "friends"، (1994-2004) نجاحا هائلا، وجذب جيلًا كاملًا من المشاهدين، وقد سمح عرضه عبر "نتفليكس" باستقطاب جمهور جديد، مما يؤكد تمتعه بشعبية هائلة.