شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله عن رفض دفن طبيبة أصيبت بكورونا: "يا قلبهم اللى اتملا بجهلهم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الفنان صلاح عبد الله عن حزنه الشديد، بسبب واقعة رفض أهالى قرية شبرا البهو بالدقهلية دفن جثة طبيبة إثر إصابتها بفيروس كورونا، موضحا أنها رحلت عن الدنيا من أجل حمايتهم.

وقال الفنان صلاح عبد الله، عبر حسابه بموقع تويتر:"هيا ماتت من أجلهم، وهمه رفضوا إنها تندفن عندهم، ياقلبهم،اللي إتملا بجهلهم ورعبهم، وإنتوا ياللي في إيدكم وعيهم، مسئولين زيهم الدكتورة ماتت يلا نوعي بعضنا".



الفنان صلاح عبد الله

وأنهت أسرة الطبيبة المتوفية بقرية شبرا البهو التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، إجراءات دفنها داخل مقابر القرية، بعد تدخل الأمن، وتفريقه تجمع الأهالي المعارضين لدفنها، وذلك بعدما قامت قوات الأمن الموجودة بقرية شبرا البهو فريك، التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، بتفريق تجمهر الأهالي بالقرية، بإلقاء قنابل مسيلة للدموع عليهم، لتتمكن أسرة الطبيبة من دفنها.

Advertisements

واعترض أهالي القرية على دفنها بالمقابر الخاصة بأسرة زوجها، بعد وفاتها نتيجة الاصابة بفيروس الكورونا، وقاموا بالوقوف أمام سيارة الإسعاف التى نقلت الجثمان ورفضت انزلها من السيارة، وحاول الأمن وعدد من مسئولي الإدارة الصحية بأجا اقناع الأهالي بأنها لاتوجد خطورة من دفن الجثمان الا أن الأهالي أصرت بعدم دفنها وطالبت بدفنها بقرية ميت العامل المجاورة لها.

وكان الفنان الكبير صلاح عبد الله، دعا محبيه ومتابعيه بالاشتراك فى تحدى جديد، بدأه عبر حساباته على السوشيال ميديا، وهو الاستعانة بالصور القديمة التى تجمعنا بالأصدقاء.

صلاح عبد الله استعان بصورة تجمعه بكل من أحمد السقا وأحمد عز وأحمد رزق وشريف منير، والمخرج عمرو عرفة، وعلق عليها "قبلت التحدي من الجميع وسط جائحة كورونا.. أطلب من كل الإيجابيين عشاق الحياة اليوم أن ينضموا إلى التحدي وينشروا صورة لهم من ألبوم الحياة..صورة واحدة فقط، بدون وصف.. الهدف هو إغراق الإنستجرام بصور ايجابية بدلا من السلبية رغم مرارة الواقع المعيش".