شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا يوسف تداعب كلبها: "الوحيد على الأرض الذى يحبك أكثر مما تحب نفسك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة رانيا يوسف على مشاركة جمهورها، صورة مع كلبها خلال االتنزه بالدراجة، وذلك بعد انضمامها لحملة دشنها عدد من الفنانين والنجوم للدفاع عن الحيوانات الأليفة التي تم تسريبها في الشوارع خوفا من نقلها عدوى فيروس كورونا منذ أيام.

ونشرت الفنانة رانيا يوسف، صورة تجمعها مع كلبيها خلال قيادتها الدراجة، عبر حسابها بموقع تويتر، وعلقت قائلة :" الكلب هو الشيء الوحيد على الأرض الذي يحبك أكثر مما تحب نفسك".



رانيا يوسف

ودشن عدد كبير من الفنانين والمشاهير، حملة جديدة لحماية الحيوانات الأليفة، بعد الظاهرة التي انتشرت الفترة الأخيرة بتخلي الكثيرين عن حيواناتهم الأليفة خوفاً من نقلهم لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وإصابتهم به.

وحرص عدد كبير من الفنانين على المشاركة في تلك الحملة التي دشنها الفنان كريم رمزي، ومن ضمن المشاركين الفنانة شيرين رضا، والإعلامي شريف مدكور، والفنان أحمد فهمي، والنجمة إيمي سمير غانم، والفنان الكوميدي عمرو وهبة.

يذكر أن أخر أعمال رانيا يوسف فى الدراما التليفزيونية مسلسل "مملكة ابليس"، وشارك فى بطولته كل من غادة عادل وسلوى خطاب وايمان العاصى، بالإضافة إلى مجموعة من الشباب مثل خالد أنور وميدو عادل وغيرهم، من تأليف محمد أمين راضى، وإخراج أحمد خالد موسى.

كما تشارك رانيا يوسف في الموسم الثانى من مسلسل "الانسة فرح" المأخوذ من المسلسل الأمريكي "Jane the virgin" ويشارك في بطولته اسماء أبواليزيد، محمد كيلانى، هبة عبد العزيز، هدى مجد، عارفة عبد الرسول، جيلان علاء، مريم الخشت، محمد عمروسى واخراج أحمد الجندى ويستكمل العمل المخرج وائل فرج.

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