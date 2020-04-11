شكرا لقرائتكم خبر عن جوزيف كويزينيسكى شغال من البيت على فيلم توم كروز Top Gun: Maverick والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقل موقع جاست جيرد تصريحات المخرج جوزيف كويزينيسكي مخرج فيلم توم كروز Top Gun: Maverick، والذي قال إنه يشعر بخيبة أمل بسبب تأجيل عرض الفيلم وآنه حاليا يعمل من المنزل علي مرحلة ما بعد إنتاج الفيلم ورغم القيود المفروضة إلا أنه قادر علي العمل داخل المنزل ويعمل علي الفيلم وكأنه سيصدر في موعده ولم يتأجل معتبرا أن انتهاء تصوير الفيلم من حسن حظه لأنه اذا لم يكن انتهي من التصوير لكان الفيلم عالق ولا يستطيع استكماله.

الشركة المنتجة لفيلم توم كروز، Top Gun: Maverick، أعلنت عن تأجيل طرح الفيلم حيث كان من المقرر أن يطرح العمل في 24 يونيو ولكن فيروس كورونا وحالة الضباب التي يعيش فيها العالم حيث لا يعرف احد متي ستعود الحياة لطبيعتها تقرر طرحه في 23 ديسمبر من العام الجاري.

الفيلم تدور أحداثه بعد قضائه أكثر من ثلاثين عاماً في القوات الجوية حيث كان مافريك ضمن أفضل الطيارين، ولكنه يتفادى التقدم في الرتبة التي ستضعه في مكانة مختلفة كما يستمر في تطوير إمكانياته، يجد مافريك نفسه مكلفاً بتدريب كتيبة من خريجي Top Gun للقيام بمهمة محددة لم يقم بها طيار حي من قبل.

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وبالإضافة لتوم كروز، يشارك في بطولة الفيلم كتيبة ضخمة من النجوم منهم ميليس تيلر، جنيفر كونيللي، جون هام، مونيكا باربارو، إد هاريس وفال كيلمر، وهو من تأليف جيم كاش، جاك إيبس جونيور، إريك وانر سينجر، كريستوفر ماكواير وإهرن كروجر، وإخراج جوزيف كويزينيسكي.

الجزء الأول من الفيلم حقق نجاحاً ضخماً في شباك التذاكر بإيرادات تجاوزت الـ 350 مليون دولار أميركي وكان هذا رقم هائل في هذا الوقت، كما فاز بجائزتيّ الأوسكار والجولدن جلوب لأفضل أغنية أصلية.