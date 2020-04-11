شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أيام من وفاتها فى منزلها.. تعرف على السبب الحقيقى لوفاة شينا روجرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد متحدث باسم وزارة الصحة العامة في فيلادلفيا لموقع " Billboard " الشهير عن السبب الرسمي لوفاة نجمة الراب شينا روجيرز عن عمر يناهز الـ ( 25 عاما ) و الذي ظل لعدة أيام مجهول، حيث أكد ان النجمة الشابة توفت بسبب جرعة مخدرات زائدة " drug overdose " .

و كان من المعروف إن النجمة الراحلة أدمنت المخدرات لفترة، وهو ما جعلها تشعر بالتشتت بحياتها وأثرعلي فنها بشكل مباشر.

ففي وقت الإعلان عن حالة الوفاة لوسائل الاعلام لم تكن هناك تفاصيل أخرى متاحة حول طبيعة وفاة روجرز التي تمتلك شعبية كبيرة بين محبي و عشاقي موسيقي الراب .

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و كانت شينا قد توفيت يوم الأربعاء الماضي بمنزلها الموجود في فيلادلفيا و هو ما كشفه مدير أعمالها جون ميللر لموقع " بيبول" .

و أصدرت عائلة شينا بيان تؤكد فيه أن النجمة الشابة الراحلة كانت محبوبة للغاية وستفتقدها العائلة بشدة " .

بدأت شينا روجرز حياتها كعارضة أزياء، وذلك بالتوقيع مع Ford Models عندما كانت في الرابعة عشرة من عمرها ، وبعد عدة سنوات تطرقت لعالم الموسيقي و الغناء و أطلقت أول أغانيها الـ " SINGLE " في أوائل العشرينيات من عمرها، وحققت نجاحا كبيرا وسريعا عبر الإنترنت من خلال أغنية " Selfie " التي اطلقتها في عام 2013 ، كذلك حققت نجاح كبير من خلال أغنيتها " Glen Coco " التي اطلقتها في عام 2014.