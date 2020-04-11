شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى بيلعب مع كلابه.. مش هقدر أرد قاعد مع ناس أهم منك بكتير.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الفنان أحمد فهمى، مقطع فيديو عبر حسابه على انستجرام، وهو يلعب مع مجموعة من الكلاب، الذين تجمعوا حول للعب معه.

وعلق فهمى، على الفيديو، من داخل حظيرة الكلاب، قائلا: "معلش أنا اسف مش هقدر أرد عليك دلوقتى، عشان قاعد مع ناس أهم منك بكتير، حبيبى".

وكان الفنان أحمد فهمى، افتقد كلبه المفضل "آرثر"، ونعاه برسالة مؤثرة عبر حسابه بموقع "انستجرام"، حيث وصفه بأنه أفضل صديق له، ونشر مجموعة صور له معه، معلقا عليها :"المفضل لى طوال الوقت.. آرثر المحارب افتقدك.. أرقد فى سلام أعز صديق لى".





من ناحية أخرى، يواصل النجمان أحمد فهمى وأكرم حسنى تصوير حلقات مسلسلهما الجديد "رجالة البيت"، الذى كان يحمل اسم "تيمون وبومبا" قبل تغييره، ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، حيث انتهى الثنائى من تصوير نصف حلقات العمل مع المخرج أحمد الجندى، ومن المقرر استمرار تصوير المشاهد حتى النصف الثانى من الشهر الكريم.

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وطرحت الشركة المنتجة للمسلسل 5 بوسترات دعائية للعمل يتصدرها أحمد فهمى وأكرم حسنى وظهراً عليهم بأكثر من شخصية كوميدية، ولاقت البوسترات قبولاً كبيرا مع الجمهور الذى ينتظر عرض العمل فى رمضان من أجل الضحك، ومن المقرر أن يتم طرح البرومو الدعائى للعمل خلال الساعات القليلة المقبلة.





ويعود أحمد فهمى وأكرم حسنى للعمل سويا فى الدراما التليفزيونية بعدما قدما "ريح المدام" عام 2017، وحقق العمل نجاحاً مميزاً، واستطاع الثنائى خلال السنوات الماضية تقديم ثنائى ناجح فى السينما والدراما، حيث كانت البداية بفيلم "كلب بلدى" الذى كان التجربة التمثيلية الأولى لأكرم حسنى، وبعد ذلك ظهر أكرم كضيف شرف مع فهمى فى فيلم "الكويسين" وأيضاً مسلسل "الواد سيد الشحات"، وأيضاً ظهر فهمى كضيف شرف مع أكرم فى مسلسله "الوصية".

وتدور أحداث "رجالة البيت" فى إطار كوميدى حول رجلين هما تيمون وبومبا، ولديهما مسئوليات وأسرة كبيرة، حيث يعيشان مع جدهما وباقى أفراد الأسرة فى نفس المنزل، لكن تتوالى المواقف عبر الحلقات، والتى تثبت أنهما أبعد ما يكون عن تحمل المسئولية وكل ذلك فى إطار كوميدى.