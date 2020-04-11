شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة: ابنة شقيقتى شفيت من كورونا بعد أن عالجت نفسها بنفسها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفنان راغب علامة شفاء ابنة شقيقته ميرفت في أمريكا من فيروس كورونا، مؤكدا أنها عالجت نفسها بنفسها ولم تذهب إلى المستشفى.

وغرد راغب علامة عبر حسابه على تويتر، قائلة: "ميرفت ابنة شقيقتي، تعيش في أميركا في ولاية ميسوري، أصيبت بـ فيروس كورونا، والآن قد شفيت منه والحمدلله بدون الدخول الى المستشفى".

وتابع راغب في تغريدته، قائلا:" حيث أن أميركا عاجزة عن إدخال كل من أصيب بالڤيروس الى المستشفى،وطببت نفسها بنفسها نشرت تجربتها ونصائحها بعد 3 أسابيع من المعاناة، الحمدلله على السلامة حبيبتي مارو".



راغب علامة

وطرح النجم اللبنانى راغب علامة، مؤخرا، أغنية جديدة بعنوان"انتو أملنا" للتوعية ضد فيروس كورونا، وهى من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وألحان جان مارى رياش، وإخراج سامى صعب، وتوجه راغب بالشكر للجيش اللبنانى والقوت الأمنية التى سهلت تصوير بعض القطات من أجل الكليب.

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وكان راغب علامة، أشاد بمجهودات الحكومة اللبنانية فى مكافحة عدوى وتفشى جائحة كورونا المستجد، خاصة فيما يتعلق بجلب اللبنانيين من الخارج ووضعهم فى الحجر الصحى، الذى وصفه بالحضارى.

وقال علامة ف تغريده عبر حسابه الرسمى بتويتر:"الحكومة اللبنانية أثبتت أنها تعمل بوطنية ومسؤولية وباحتراف، طريقة نقل اللبنانيين من الخارج وطريقة التعامل والحجر الصحى الحضارى تستحق كل التقدير والاحترام، براڤو براڤو".

يشار إلى أن الفنان اللبنانى راغب علامة، قدم عدة نصائح لمتابعيه عبر تويتر، لمنع تفشى فيروس كورونا المستجد، عن طريق غسل اليدين بالماء والصابون، والبقاء على مسافة آمنة من أى شخص يعانى من أعراض مرضية، قائلاً: "بالوعى بنواجه كورونا" ، قائلاُ: "بالوعى بنواجه كورونا بالوقاية فينا ننتصر على هذا فيروس الخطير أكيد فينا، بالمحافظة على نظافتنا وغسل اليدين بالماء والصابون، البقاء على مسافة آمنة من أى شخص يعانى من أعراض مرضية، تجنّب الأماكن المغلقة و المكتظة، عدم لمس أزرار المصاعد، مسكات الأبواب والتعقيم الدائم".