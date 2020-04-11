شكرا لقرائتكم خبر عن كارول سماحة: أعيش مع زوجى المسلم فى مصر وأمارس ديانتى المسيحية بحرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علقت النجمة اللبنانية كارول سماحة، على الاختلاف الدينى بين البعض، مؤكدة أن الديانتين الإسلامية والمسيحية يصلان إلى القيم السامية من المحبة والتسامح والعطاء، مؤكدة أنها تعيش فى مصر مع زوجها المسلم وليد مصطفى، وتعيش ديانتها المسيحية بحرية تامة، متسائلة: "فما الغاية من الدخول فى متاهات الاختلاف مادام الوصول إلى عمق الحياة واحد؟.

وكتبت كارول، عبر حسابها على تويتر: "7 سنوات من حياتى الزوجيّة فى مصر مع زوجى وليد المسلم، أعيش ديانتى المسيحيّة، وأمارسها بحرّيّة تامّة، لم أشعر يومًا بغربة عن انتمائى، لم أشعر يومًا أنّنا مُختلفين؛ على الرغم من أنّ الطريق الذى نسلكه روحيًا مختلف، لكنّنا فى كلّ مرّة نرانا نصل بالديانتين إلى نفس القيم السامية، المحبّة والتسامح والعطاء".





وأضافت كارول: "عندما قرأ زوجى، أمسِ، بعض التعليقات قال: لو كنت تملك 100 سبب لمناقشة دينى؛ فأنا لدى 200 سبب لأناقش دينك، فما الغاية من الدخول فى متاهات الاختلاف مادام الوصول إلى عمق الحياة واحد؟.. شكرا!".





من ناحية أخرى، أعلنت النجمة اللبنانية كارول سماحة استغلال فترة العزل المنزلى في مواجهة انتشار فيروس كورونا على الجميع فى استكمال كتابة أغنيتها "قصة حياتى على المسرح"، بعد توقف كتابتها، مؤكدة أنها أغنية قريبة إليها جدا، حيث كتبت عبر حسابها بموقع "انستجرام" :"حاليا و خلال الحجرالمنزلى عم كمل كتابة أغنية سبق و بدأت كتابتها السنة الماضية وعنوانها: قصة حياتى عالمسرح".

وتابعت: "أغنية تخصنى جدا وهى فى نفس الوقت إهداء لكل فنان حقيقى يعشق المسرح ويعيش مشاعر مزدوجة لحظة وقوفه على المسرح، بتسمعوها بالألبوم الجديد إن شالله".

وظهرت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، فى تجربة جديدة لها من فيديوهات التطبيق الشهيرة تيك توك، بصحبه طفلتها، لشغل وقت فراغها اثناء تواجدها داخل منزلها تطبيقاً للإجراءات الوقائية لعدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

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وجسدت سماحة فى الفيديو الذى نشرته عبر حسابها بموقع انستجرام، شخصية "تيمون" بينما جسدت طفلتها شخصية "بومبا"، وسرعان ما لاقى الفيديو تفاعلا كبير من قبل جمهورها ومتابعيها.

وطرحت الفنانة اللبنانية كارول سماحة أغنيتها الجديدة "مش هعيش"، عبر قناتها الشخصية على موقع يوتيوب، وذلك بعد تفكير طويل ونقاشات مع جمهورها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، حول قرارها بتأجيل طرح الأغنية بسبب أزمة تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بمختلف أنحاء العالم، ويبدو أن قرار الجمهور كان حاسمًا بمطالبته للفنانة اللبنانية طرح أغنيتها وعدم تأجيلها.