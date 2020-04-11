شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. هكذا تقضى نور اللبنانية وقتها في العزل المنزلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة اللبنانية نور جمهورها بفيديو وهى مع قطتها تتحدث اللغة الفرنسية وظهر في الفيديو صوت ابنها، وعلقت على الفيديو: "قربنا على شهر في العزل المنزلى وكارامسل لسة منطقش".

ومن ناحية أخرى تواصل نور تصوير مشاهدها في مسلسل "البرنس" للنجم محمد رمضان والمقرر أن يعرض في شهر رمضان المقبل وتجسد دور فتاة شعبية لأول مرة وحبيبة بطل العمل وتكون بجواره بعد ما يتعرض لحادث أليم خلال أحداث المسلسل ويدخل عاى اثره السجن، ويتزوجا في نهاية الأمر.

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مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش وعدد آخرمن الفنانين .

وطرحت الشركة المنتجة لمسلسل "البرنس" بطولة النجم محمد رمضان، البرومو التشويقى الرسمى للمسلسل المقرر عرضه في رمضان على قناة DMC، واحتوى البرومو على أزمات بين بطل العمل "رضوان البرنس" وأشقائه، كما أوضح سجن رضوان وخلافات في عائلة البرنس، مما أضفى إثارة وتشويقا على الأحداث، حيث نشر رجل الأعمال تامر مرسى البرومو منذ قليل.

ويسجل "البرنس" التعاون الثانى بين محمد سامى ومحمد رمضان فى الدراما التليفزيونية بعدما قدما سوياً مسلسل "الأسطورة" عام 2016 وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً فى نسب المشاهدة، كما تعاون سامى مع رمضان فى السينما خلال فيلم "جواب اعتقال" الذى تم عرضه عام 2017، إضافة إلى تقديمه معه كليب "رايحين نسهر" الذى طرح مطلع شهر يناير.