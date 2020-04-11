شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو..الحجر المنزلى يكشف مواهب المطبخ لدى حلمي وراغب والفيشاوى وشريف منير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتزم الجميع بقوانين وزارة الصحة فى جميع أنحاء العالم، والالتزام بالجلوس فى منازلهم، لتطبيق الحجر المنزلى منعاً لتفشى فيروس كرورنا، الذى انتشر فى الفترة الأخيرة، وكشف الحجر المنزلى مواهب عدد من النجوم سواء، وقضاء العزل فى المطبخ للتسلية وعمل أكلات جديدة وتجارب جديدة من أنواع الأكلات، أبرزهم النجم أحمد حلمى وراغب علامة وغيرهم من النجوم.

شارك النجم أحمد حلمى جمهوره لتسليتهم فى الحجر المنزلى تشجيعهم لعمل اى أكلة جديدة حتى ولو كانت تجربة لأول مرة بالنسبة له، ونشر حلمى وهو يقوم بعمل كيك وعلق على الفيديو: "يومياتى فى الحظر المنزلى".

وطالب الفنان الكوميدى أحمد حلمى، فى فيديو سابق، على تويتر، متابعيه بالمكوث فى المنزل، منعا لتفشى وانتشار فيروس كورونا المستجد القاتل، قائلا: "زى مانتوا شايفين لابس الروب بتاع محسن بيه، متدفى سعيد، هتستمتعوا، هتكتشفوا ولادكم اكتشاف هيسترى، هتتبسط اقعد ألعب معاهم، والله بجد، مد ايدك واشتغل فى البيت، أنا بقيت اعرف اعمل كيك شوكولاتة، وألف محشى، وبشوح كبدة، عشان مصلحتكم خليك فى البيت، أحمد حلمى فى البيت".

وأيضا النحم شريف منير شار جمهوره وهو يقوم بعمل الفيشار والبيض بالبسطرمة وقال فى الفيديو: "أحسن حاجة تعملها دلوقتى فى الحظر الفيشار مفيد جداً للكورونا.. حلاوتك ياشيرى"، وتفاعل الجمهور معه بالتعليقات.

شارك الفنان شريف منير جمهوره بيومياته فى العزل المنزلى الذى فرضه الخوف من انتشار فيروس كورونا علي الجميع، حيث نشر فيديو طريف مع بناته فريدة وكاميليا من مطبخه، يقول فيه "محدثكم شريف منير وبناته من مطبخ المقطم معايا فريدة علي الحوض وكاميليا مبتعملش ـي حاجة خالص".

ويشارك النجم شريف منير فى بطولة مسلسل النجمة ياسمين عبد العزيز "ونحب تاني ليه"، إلى جانب كريم فهمى سوسن بدر، إسلام جمال، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، تارا عماد، صبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.

كما كشف النجم أحمد الفيشاوى عن أنه دائما يحب ان يتواجد بالمطبخ بشكل عام ونشر فيديو شارك جمهوره وهو يقوم بطبخ أكلة جديدة، وأكد خلال الفيديو: "أنه يحب أن يقوم بتتبيل اللحمة ضاحكاً ، بحب ألم الزبالة اوى".

ونشر فيديو آخر وهو يرقص داخل المطبخ على نغمات محمد فؤاد، صلصة اديها صلصة"، وعلق على الفيديو: "العشا جاهز".

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ويستعد الفيشاوى خلال الفترة المقبلة من خلال فيلم "الحارث"، حيث يجسد شخصية صحفى خلال الأحداث ومتزوج من ياسمين رئيس التى تشاركه فى بطولة العمل، وتكتشف الزوجة خيانة زوجها وتتحول حياتها إلى الاكتئاب والإدمان.

ونفس الأمر للمطرب اللبنانى راغب علامة الذي قام بنشر فيديو وهو داخل المطبخ وقال: "جى عبالى اتسلى وانا بالبيت بعمل صحن جديد"، وأختار استغلال وقته خلال العزل المنزلي، بطهي وإعداد طبق فول بنفسه فى مطبخه لتسلية وقته، وظهر في فيديو وهو يقف بالمطبخ ويطالب عاملتين فى منزله بتحية متابعيه خلال تصويره، قائلا أنه قرر البقاء في المنزل كإجراء احترازي منعاً لإصابته بفيروس كورونا.