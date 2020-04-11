شكرا لقرائتكم خبر عن مؤلف مسلسل النهاية: العمل مصرى 100% وينتمى للخيال العلمى وأى كلام تانى"هبد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المؤلف عمرو سمير عاطف، عن حقائق حول مسلسله الجديد "النهاية" الذى يقوم ببطولته النجم يوسف الشريف، مؤكدا أن المسلسل ينتمى إلى نوعية الخيال العلمى، كما أنه ليس مسروقا أومقتبسا من أعمال أخرى، وأنه صناعة مصرية 100% ويجب الفخر بها.

وقال عاطف، عبر حسابه على فيسبوك: "نظرا لاقتراب عرض المسلسل إن شاء الله وانتشار التوقعات والتكهنات وبرضه الهبد الجميل، فأنا حابب أوضح مجموعة حقايق، أولا المسلسل ينتمى إلى الخيال العلمى، أحداثه بتدور فى المستقبل، مش بعد 50 سنة زى ما بيتقال، لأ أكتر من كده شوية".

وتابع عاطف: "ثانيا المسلسل مش متاخد ولا مسروق ولا مقتبس من أى عمل مصرى أو أجنبى، وده معناه إن مفيش شخصية ولا موقف ولا جملة ولا كلمة واحدة متاخده من أى عمل آخر سبق لأى حد إنه شافه و كل المقارنات اللى بتتم حاليا بين العمل اللى لسه حتى ماحدش شاف التريلر بتاعه وأعمال أجنبية زى oblivion - gemini man هى محض هبد وافترا".

واختتم عاطف، قائلا: "لو المسلسل نجح إن شاء الله، فمن فضلك تأكد تماما وكن واثق كل الثقة، إن ده صناعة مصرية 100% ولك أن تفخر بها وأنت مطمن، ويارب يعجبكوا".



عمرو سمير عاطف

Advertisements

ويعود النجم يوسف الشريف بمسلسل "النهاية - The End" إلى الدراما للمنافسة به فى موسم رمضان المقبل، بعد غياب عامين منذ تقديمه مسلسل "كفر دلهاب"، الذى شارك فى بطولته روجينا، محمد رياض، سهر الصايغ، رامز أمير، سامى مغاورى، رانيا الخطيب، هادى الجيار، محمد أبو الوفا، صفاء الطوخى، منى ممدوح، إسماعيل شرف، مى القاضى، من إنتاج تامر مرسى، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج أحمد نادر جلال.

مسلسل "النهاية – The end"، تدور أحداثه حول كره يوسف الشريف بطل المسلسل للتكنولوجيا والتطور السريع الذى يتم بسرعة البرق، خاصة أنه مهندس تكنولوجى ويحاول بشتى الطرق وقف هذا التطور، ولهذا السبب تتحول حياة يوسف الشريف لمسار آخر، ويواجه الكثير من الضغوطات والمواقف الصعبة ويتم خطفه فى أحداث المسلسل.