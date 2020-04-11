فيديو| عمرو سعد يوجه رسالة للأطباء: "إنتم فوق راسنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجه الفنان عمرو سعد رسالة للفريق الطبي، والعاملين بالمستشفيات، الذين يبذلون جهدًا كبيرًا في معالجة المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، كما عزى أيضَا أسر المتوفيين بالفيروس.

ونشر سعد مقطع فيديو، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، قال فيه: "أهلا بيكم وكل سنة وأنتم طيبين، بجد الشكر والتقدير والاحترام والحب لكل طبيبات مصر وكل أطباء مصر والممرضين، والعاملين وعمال النظافة في المستشفيات في مصر اللي بيقاوموا فيروس كورونا بكل شجاعة، وكل قوة وكل إخلاص، وكل ضمير".

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وأضاف عمرو سعد: "عزائي لكل أهالي الشهداء واللي أنا بعتبرهم شهداء، للأطباء والفرق الطبية، لازم يبقوا فخوريين وهما على رأسنا".

وعلق عمرو سعد: " لكل أسر وأهالي طبيبات وأطباء مصر وكل الأطقم الطبية المعاونة، نشكركم وإنتم فوق رأسنا".

يذكر أن نقابة الأطباء أعلنت وفاة 3 أطباء وإصابة 43 بفيروس كورونا، منذ بداية انتشار الفيروس في مصر.