منة فضالي: أتشرف بظهوري كضيف شرف بمسلسل "لما كنا صغيرين"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :
تشارك الفنانة منة فضالي، في دراما رمضان بمسلسل "لما كنا صغيرين"، وتقدم شخصية امرأة تُدعى هالة.
ونشرت منة، برومو المسلسل عبر حسابها على انستجرام، وعلقت: "اتشرف إني كنت ضيفة شرف في هذا العمل وسط كوكبة من النجوم، (لما كنا صغيرين) تأليف أيمن سلامة، إخراج الاستاذ محمد علي، إنتاج آرت ميكرز استاذ أحمد عبدالعاطي، رمضان ٢٠٢٠ على قناة الحياة ودي إم سي".
"لما كنا صغيرين" تدور أحداثه حول "جريمة قتل" تقلب حياة بطلة العمل وأصدقاءها خريجي الجامعة الأمريكية، الذين يعملون في إحدى الشركات وتتوالى الأحداث.
المسلسل بطولة: ريهام حجاج، خالد النبوي، محمود حميدة، نسرين أمين، كريم قاسم، نبيل عيسي، محمود حجازي، و عدد آخر من الفنانين ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي.
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