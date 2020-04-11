عصام كاريكا يعلن وفاة عمه في إيطاليا بسبب "الفيروس اللعين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

أعلن الفنان عصام كاريكا، عن وفاة عمه أحمد مكي الذي يعيش في إيطاليا، بعد إصابته بالڤيروس اللعين، حسب تعبيره.

وكتب كاريكا، عبر حسابه على "فيسبوك"، قائلا: "في هذا الشهر الكريم.. توفي عمي أحمد مكي بايطاليا بسبب هذا الفيروس اللعين، وبسبب أمراض الشيخوخة.. ندعو الله أن نحتسبه عند الكريم الرحمن الرحيم شهيدا بإذن الله".

وحاول "الخليج 365" التواصل مع الفنان عصام كاريكا، ولم يتسن لنا ذلك، لإغلاقه هاتفه.

يذكر أن أخر حفل للفنان عصام كاريكا، كان حفل ليالي المحروسة ضمن فعاليات موسم الرياض بالسعودية، وقدم كاريكا عددا كبيرا من أغانيه الشهيرة، منها: "تحت الشباك"، "بوليكا"، "عزيزة"، "روميو"، "عيون حبيبي".

