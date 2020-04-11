أحمد فهمي ينشر فيديو وسط مجموعة من الكلاب: "قاعد مع ناس أهم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر : نشر الفنان أحمد فهمي، فيديو له أثناء تواجده وسط مجموعة من الكلاب، عبر حسابه على انستجرام. وعلق فهمي، على الفيديو، قائلا: "معلش أنا آسف.. مش هقدر ارد عليك دلوقتي عشان قاعد مع ناس أهم منك بكتير.. حبيبي". ويشارك أحمد فهمي في دراما رمضان المقبل بمسلسل "رجالة البيت" ويتعاون معه في البطولة أكرم حسني وبيومي فؤاد وعدد من الفنانين.

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