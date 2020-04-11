أسرة "تقاطع طرق" لمنى زكي تنفي إصابة أحد فريق العمل بـ"كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نشرت الفنانة منى زكي، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، بيان صادر عن القائمين على مسلسلها "تقاطع طرق".

وجاء نص البيان على النحو التالي: "تنوه أسرة مسلسل تقاطع طرق (اسم مؤقت)، بطولة الفنانة منى زكي، والفنانين محمد ممدوح ومحمد فراج وسيد رجب وعائشة بن أحمد، ومن إخراج تامر محسن، بأنها قررت ومنذ صدور قرار السيد رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 24/3/2020، تأجيل تصوير كافة المشاهد الخارجية في الأماكن العامة والمشاهد التي تتطلب وجود عدد كبير من الممثلين وممثلي الحركة (المجاميع)؛ وذلك حفاظاً على صحة كافة العاملين وتماشياً مع قرارات الدولة نحو مُجابهة فيروس كورونا المستجد".

Advertisements

وتابع "وكذا لوجود عدد من الممثلين الأجانب بالمسلسل يتعذر حضورهم للبلاد، هذا فضلاً عن عدم رغبة أسرة المسلسل في تقديم تنازلات أو بدائل تؤثر على جودة المسلسل منذ بداية تصويره لقناعتها بأنه عمل درامي يحمل قيمة فنية عالية، ولن يُحدد توقيت عرضه إلا بعد الانتهاء من تصوير كافة حلقاته".

وأضافت أسرة المسلسل في بيانها "نؤكد على استمرار تصوير المشاهد في الأماكن الداخلية الآمنة بعد اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة وعدم تصوير أي مشاهد تتطلب تجمعات. كما تؤكد أسرة المسلسل أنه لا صحة لما أُشيع عن إصابة أحد أفراد فريق العمل بفيروس كورونا المستجد وأن الجميع بصحة جيدة. حفظ الله الجميع".