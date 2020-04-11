سلوى عثمان لـ"الخليج 365": "محظوظة بالعمل مع اتنين من أكبر المخرجين في مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

تشارك الفنانة سلوى عثمان، في دراما رمضان هذا العام بمسلسلي "خيانة عهد" مع يسرا و"البرنس" مع محمد رمضان.

وقالت سلوى، في تصريحات خاصة لمصراوي: "ربنا مديني السنة دي حظ، إني اشتغل مع اتنين مخرجين من أكبر المخرجين في مصر هم محمد سامي وسامح عبدالعزيز، لأنهم مخرجين مش قليلين".

وتابعت: "مقدرش أنسى إني شغالة السنة دي مع سامح عبد العزيز في خيانة عهد، ولا محمد سامي في البرنس، وكنت حاسة بالراحة طول مراحل التصوير".

Advertisements

وأضافت سلوى: "العملان مختلفان ويتناولان طبقات اجتماعية مختلفة ما بين راقية في خيانة عهد وفقيرة في البرنس".

وأشارت إلى أن التجربتين يحملان رسائل مهمة في أحداثهما، وسيستمتع الجمهور بمشاهدتهما عند عرضهما على الشاشة.

مسلسل "خيانة عهد" هو الاسم النهائي بعد تغييره من " دهب عيرة"، بطولة: يسرا، حلا شيحة، عبير صبري، ومن إخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج العدل جروب.

مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامي، وبطولة محمد رمضان، نور، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، عبدالعزيز مخيون، ريم سامي.