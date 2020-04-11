حسن عبدالله لـ"الخليج 365": العمل مع فريق "لما كنا صغيرين" ممتع وأتعلم منهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال الفنان حسن عبدالله إنه لم ينته من تصوير دوره في مسلسل "لما كنا صغيرين"، الذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المُقبل، ويشارك في بطولته الفنان محمود حميدة والفنان خالد النبوي والفنانة ريهام حجاج.

يجسد حسن دور رائد شرطة يُدعى عصام، يحقق في قضية قتل بالمسلسل، وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "مشاهدي في المسلسل معظمها تجمعني بالفنان خالد النبوي، ويأتي بعده الفنانة ريهام حجاج، والفنان محمود حميدة وهي المرة الثانية التي التقيه فيها، بعدما مشاركتي في فيلم (يوم من الأيام)".

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وأضاف "أستمتع جدا في الشغل والتمثيل معاهم لأنهم مدارس وتكنيك تمثيل له ثقله واحترامه، وبتعلم منهم كتير الكل بيجتهد في شخصيته وملتزم بأداء دوره باحترافية عالية، هناك جدية في التعامل، والعمل بقيادة أستاذ محمد علي، اللي معاه بحس بالأمان جدا، لأنه لا يقبل إلا الأداء المظبوط"، لافتًا إلى أن ريهام تتمتع بروح جميلة، وتحرص أن يخرج عملها بشكل جيد، ولا تتأخر عن مساعدة أي شخص.

ترشيح حسن للمسلسل جاء عن طريق المخرج محمد علي، إذ سبق وتعاون معه في مسلسلي "الهروب"، و"فرعون".

"لما كنا صغيرين" تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي، ومن إنتاج شركة "آرت ميكرز" للمنتج أحمد عبدالعاطي، ويشارك في بطولته مجموعة من النجوم، وهم: ريهام حجاج، خالد النبوي، محمود حميدة، نسرين أمين، كريم قاسم، نبيل عيسي ومحمود حجازي وهاني عادل.