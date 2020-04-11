تراند اليوم : بلاغ للنائب العام ضد فنان مصري شهير بسبب هذا التعليق

يداوم الفنان المصري الكوميدي، محمد هنيدي على مداعبة جمهوره دائما على صفحته الشخصية، ولكن لم يكن يتوقع أن يكون تعليق له سببا في تقديم بلاغ ضده للنائب العام والذي قدمه المحامي أحمد محمد عناني يتهم فيه الفنان بالسخرية عبر موقع “فيس بوك” بقرار مد حظر التجوال.



وأضاف البلاغ، أن الواقعة تخلص في إعلان الحكومة المصرية مد حظر التجوال لمدة أسبوعين وليوم 23 أبريل، وعلق المشكو في حقة ساخرًا، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، في الأربعاء الموافق الثامن من الشهر الجاري كاتبًا:”ناخد بالنا بقى عشان العشر سنين دول أهم عشر سنين في الحظر”.



وأشار البلاغ إلى أن مثل هذة العبارات يثير الغضب والرعب والقلق والفزع في نفوس المواطنين وزعزعة الثقة بين المواطن والحكومة، وذلك لكونه ذات حيثيات وله جمهور كبير شاهد وتابع تصريحة في الوقت الذي تعمل فيه الدولة علي قدم وساق، في دعم الثقة بين الشعب والحكومة، للتمكن من عبور الأزمة ،فبدلا من أن يقف ويثمن دور الدولة، يدلي بتصريح يتهكم فيه علي أبطال الأزمة .

وطالب مقدم البلاغ، اتخاذ اللازم قانونا تجاه المشكو في حقه، ومصادرة وإغلاق صفحته الشخصية الموثقة علي مواقع التواصل الاجتماعي.