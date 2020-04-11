لأول مرة في تاريخ اليوتيوب الانشاد الديني الأعلى مشاهدة بمناجاة محمد ثروت

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 11 أبريل 2020 06:42 مساءً - لأول مرة في مصر تصدر حفل للإنشاد الديني تريند الأكثر مشاهدة في مصر متخطيا أغاني المهرجانات والأغنيات الرومانسية لنجوم الطرب، بعدما حظيت ليلة "مناجاة النصف من شعبان" والتي أحياها الفنان محمد ثروت مع الشيخ إيهاب يونس والمنشد مصطفى عاطف والمنشد وائل الفشني على أكثر من ٨٠٠ ألف مشاهدة لتصبح في المرتبة الأولى.

محمد ثروت من حفل مناجاة ليلة النصف من شعبان

البث المباشر للحفل تصدر تريند الأكثر بحثا ومشاهدة في موقع اليوتيوب وكافة مواقع السوشيال ميديا في مصر. وكانت ليلة مناجاة هي أول حفل يعود به محمد ثروت إلى الساحة بعد فترة طويلة وتم بثها مباشرة عبر قناته الرسمية في يوتيوب نظراً لظروف التباعد الجسدي ومنع التجمعات وتشجيعاً للناس على البقاء في المنزل ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

وقد تضمن الحفل باقة من الأعمال الروحانية مثل "قمرٌ سيدنا النبي" و"يا مالك القدر" و"لأجل النبي"، وغيرها من الأدعية والأناشيد التى تناجى الله وتمدح الرسول ﷺ، كما قام المنشدين الأربعة بغناء أغنية "بلدي" للفنان محمد ثروت في تحية إلى صمود مصر والشعب المصري أمام المحنة الراهنة والعواطف التي يشعرون بها جميعاً في هذه الظروف غير العادية. وقد بكى الفنان محمد ثروت عندما استذكر إغلاق الحرم النبوي لأول مرة وهو ينشد "روضة الهادي نبينا" وانسابت دموعه ودموع الحضور من العازفين أيضاً.

وأختتمت تلك الليلة بمناظرة ملحمية بين الأربعة منشدين معًا تباروا فيها في طبقات الصوت والأداء والإحساس مما جعل الشيخ إيهاب يونس يقول: إحنا في امتحان مع الأستاذ محمد ثروت.

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من جانبه قال المخرج أحمد ثروت، منتج الحفل أن إنتاج هذا الحفل تم بأفضل تقنيات ممكنة من تصوير وإضاءة وصوت لمساعدة إيصال الحالة الروحية في هذه الليلة المباركة إلى كل مشاهد في مكانه، مضيفاً أن الإحصائيات أظهرت مشاهدات وتفاعلات من كافة الدول العربية والإسلامية وأيضاً مختلف دول العالم.

وأضاف محمد الشاعر، منتج مشارك الحفل أنه لأول مرة في تاريخ اليوتيوب يأتي المحتوى الديني ليحتل الصدارة ويكون رقم ١، وأن هذا لم يحدث من قبل في أي مكان في العالم إلا هذه المرة في مصر.

وعلق الفنان محمد ثروت قائلاً "مصر بخير، المساجد والكنائس مغلقة ولكن الدين في قلوبنا وصدورنا، وبإذن الله ستُرفع هذه الغُمَّة".

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