كريم عفيفي ينعي والد علي ربيع

شارك الفنان كريم عفيفي صديقه علي ربيع و واساه في وفاة والده والذي وافته المنية أمس، نشر عفيفي منشور على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام "إن الله وإن إليه راجعون والد أخويا وصديقي علي ربيع في ذمة الله، نسألكم الدعاء "
تفاعل عدد كبير مع نعيكريم عفيفي وشاركوه الدعاء لوالد صديقه علي ربيع فحصل المنشور على إعجاب أكثر من 25 ألف شخص والكثير من التعليقات المتمنية له الرحمة والمغفرة.
يذكر أن كريم عفيفي شارك في مسلسل ولد غلابة الذي عرض العام الماضي.
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