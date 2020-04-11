أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان وينتظر العديد من نجوم الفن والإعلام طرح اعمالهم سواء على المستوى الدرامي او البرامج الدينية والمقالب خلال الماراثون الرمضاني لجذب الجمهور المشاهد.



وتستعرض "بوابة الوفد" التفاصيل الكاملة لخريطة قناة النهار خلال شهر رمضان:



قائمة 4 مسلسلات:

مسلسل "سلطانة المعز" وتدور أحداث مسلسل "سلطانة المعز"، في إطار درامي شعبي، وتقوم سيدة بإدارة محلات كبدة ورثتها عن والدها، ولكن سرعان ما تقع في الحب وتتغير حياتها.

الجدير بالذكر أن "سلطانة المعز" بطولة غادة عبد الرازق، محمود عبد المغني، محمد لطفي، محمد شاهين، دينا، محمود البزاوي، حسن حسني، مي الغطي، محمد حاتم، انتصار، تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير.



ويعرض مسلسل "شاهد عيان" تدور أحداثه في إطار بوليسي رومانسي، يقوم الرداد بدور ضابط يتعرض للعديد من المشاكل التي تهدد استقرار حياته المهنية والاجتماعية

بطولة "هنا شيحا، وليد فواز، بسمة، محمد لطفي، ريم عبدالقادر"، إخراج محمد عبدالرحمن حماقي.



فيما يعرض مسلسل " القمر أخر الدنيا" وتدور أحداثه في إطار إجتماعي حيث تقوم بشرى بدور أم لطفلين وتواجه العديد من المشاكل الأسرية والإجتماعية بمفردها.

مسلسل "القمر آخر الدنيا" بطولة الفنانة بشرى بمشاركة عدد من نجوم الدراما أبرزهم "مؤمن نور، ثراء جبيل، سميرة عبدالعزيز، أحمد كرارة، وأميرة نايف، هدى الإتربي، عمرو عابد وإخراج تامر حمزة.



بينما يعرض مسلسل "ولاد إمبابة" وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول امرأة تلد 15 من الأبناء، وعندما يصيروا شباب يبدأ صراع العائلة على الإرث.

مسلسل "ولاد امبابة" بطولة كل من الفنان سمير غانم وفريدة سيف النصر وأحمد شيبة وسعد الصغير وشمس ونادر أبو الليف وبرلنتى فؤاد وعبد الله مشرف ومراد فكرى ومحمود فارس وهانى الاسمر وإسماعيل فرغلى ومحمد فاروق ونجوم فرق المهرجانات أوكا وأورتيجا ويسرا المسعودى وبوسى شاهين، وآخرون ومن تأليف أيمن بكرى، ومن إخراج ممدوح ذكي .



قائمة 5 برامج دينية:



برنامج "اسأل مع دعاء" للإعلامية دعاء فاروق، وتقدم خلاله مجموعة من الفتاوى للجمهور من خلال استضافة عدد من المشايخ من علماء الدين وشيوخ الأزهر.



ويعرض برنامج "خطوات الشيطان" للداعية معز مسعود ومن المقرر أن يتناول البرنامج قصص وحكايات بشكل يومي لمواجهة الإنسان لوساوس الشيطان.

أما برنامج "فكر" للداعية مصطفى حسني وتدور أحداثه حول دعوة للتفكير والتأمل في كثير من المعاني الدينية والايمانية والاخلاقية.

فيما يعرض برنامج "حكاية حياة" للداعية شريف شحاته وتدور أحداثه بين الدراما الواقعية والتحليل العلمي لمناقشة قضية مجتمعية هامة وهي الصراع بين الإنسان والشيطان.



بينما يعرض برنامج "لعلهم يرجعون" للشيخ عبد السلام عبد المنصف، ويناقش العديد من الأمور الدينية ويوجه بعض النصائح للجمهور.

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قائمة برامج المقالب:



برنامج "البروفة" تقديم الفنانة انتصار والفنانة بدرية طلبة، وتدور فكرة البرنامج كاميرا خفية تدور أحداثه على عمل بروفات لشباب ممثلين مبتدئين ليكونوا جزء من عمل كبير جديد.

الجدير بالذكر أن "البروفة" أحداث كوميدية كثيرة تحدث في حضور كل من الفنانات انتصار وبدرية طلبة كجزء من البروفة.



برنامج "المهزرتية" تعتمد كل حلقة على فكرة مختلفة عن طريق استقبال الضيف أو الضيوف الموجودين في الحلقة، وتنفيذ فكرة المقلب فيهم، كل حلقة لها فكرة خاصة بها يتم تنفيذها بأحكام متقن.

يتم استضافة كل ضيف بطرق مختلفة عن طريق إعلانات وظائف أو شقق للإيجار، تقوم أفكار الحلقات على الواقعية بشكل كبير في إطار درامي.



بكار:

مسلسل "بكار" يعد أول شخصية كارتونية مصرية حقيقية، أبدعتها المخرجة الراحلة منى أبو النصر وأخرجت عدة أجزاء من المسلسل.

ثم استكمله ابنها شريف جمال بعد وفاتها عام 2003 توقف عرضه عام 2007 وتم استكماله في رمضان 2015 و 2016.

يذكر ان غنى المطرب محمد منير تترى البداية و النهاية للمسلسل و هما من أشهر التترات وأحبها لجميع المصريين على اختلاف أعمارهم.

برامج حواريه وطبخ:



تستمر شبكة تليفزيون النهار في إذاعة عرض برنامج "أخر النهار" الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين، وذلك خلال شهر رمضان المقبل 2020.

ويشار إلى ان برنامج "أخر النهار" حواري يستعرض الأحداث الجديدة والجارية بشكل يومي للجمهور المشاهد.



فيما يستمر أيضا برنامجي الطبخ "لقمة هنية" مع الشيف شريف عفيفي، و"أكلة بيتي" مع الشيف مروة الشافعي، وذلك لتقديم أفكار وجبات شهية خلال الشهر المبارك.

