برامج يستمر عرضها في رمضان 2020

الإعلامي تامر أمين.
تستمر شبكة تليفزيون النهار في إذاعة عرض العديد من البرامج الحوارية والطبخ، وذلك خلال شهر رمضان المقبل 2020، ومنها برنامج "أخر النهار" الذي يقدمه
المصري بشكل يومي للجمهور المشاهد.
ويشار إلى ان برنامج "أخر النهار" حواري يستعرض الأحداث الجديدة والجارية في الشارع
فيما يستمر أيضا برنامجي الطبخ "لقمة هنية" مع الشيف شريف عفيفي، و"أكلة بيتي" مع الشيف مروة الشافعي، وذلك لتقديم أفكار وجبات شهية خلال الشهر المبارك.
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