برامج يستمر عرضها في رمضان 2020



تستمر شبكة تليفزيون النهار في إذاعة عرض العديد من البرامج الحوارية والطبخ، وذلك خلال شهر رمضان المقبل 2020، ومنها برنامج "أخر النهار" الذي يقدمه

الإعلامي تامر أمين.



ويشار إلى ان برنامج "أخر النهار" حواري يستعرض الأحداث الجديدة والجارية في الشارع

المصري بشكل يومي للجمهور المشاهد.



فيما يستمر أيضا برنامجي الطبخ "لقمة هنية" مع الشيف شريف عفيفي، و"أكلة بيتي" مع الشيف مروة الشافعي، وذلك لتقديم أفكار وجبات شهية خلال الشهر المبارك.

