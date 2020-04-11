هذا ما قالته بيلي إيليش بعد فوزها على لانا ديل ري واريانا غراندي وبيونسي

ميرنا وليد - بيروت - فازت النجمة العالمية ​بيلي إيليش​ ب​جوائز Grammys​ أمام كل من النجمات العالميات لانا ديل ري، ​اريانا غراندي​ و​بيونسي​.

وعن فوزها قالت: "كنت متفاجئة جدًا. وشعرت بالإحراج ايضًا.. شعرت بالإحراج الشديد. ترشحت بجانب اريانا غراندي، ​لانا ديل ري​وبيونسي.. وفزت. لااااااا، أنا لا استحق. هم يستحقوا".

الجدير ذكره أن بيلي إيليش كانت قد فازت في الفترة الأخيرة بجائزة أفضل فنانة عالمية، في حفل توزيع جوائز Brit Awards للعام 2020، وقدّمت فيه حينها أغنيتها الجديدة الدعائية لفيلم جيمس بوند "No Time To Die" .

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