علي الألفي يطرح "ماتنفعلكش"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان المصري ​علي الألفي​ أغنيته الجديدة "​ماتنفعلكش​" التي صورها على طريقة الفيديو كليب، وذلك عبر قناته الرسمية على يوتيوب وحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

الاغنية من كلمات أحمد شلبي وألحان كريم بغدادي وتوزيع شريف محسن وإخراج عمرو ميكانو.

الجدير ذكره ان علي الألفي كان شارك سابقا في برنامج المواهب ذا فويس، وألبومه الاول بعنوان "ما تحبش قوي".

وتضمن الالبوم 12 اغنية مختلفة منها "ولا يوم، ولا بنساه ، كملتني، بلغوه ، رقم غلط، كانت مجاملة، سلملي على حبيبك، ماتحبش قوي، لكي تعرفيني، اجمل حاجة حصلتلي، روح و حياة" .

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