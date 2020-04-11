فيروس كورونا يُنهي حياة عم عصام كاريكا

ميرنا وليد - بيروت - أعلن الفنان المصري ​عصام كاريكا​ خبر وفاة عمه أحمد مكي في ايطاليا بعد اصابته ب​فيروس كورونا​.

وكتب كاريكا على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "في هذه الجمعة المباركة وفي هذا الشهر الكريم توفي عمى أحمد مكى بإيطاليا بسبب هذا الڤيروس اللعين وبسبب أمراض الشيخوخة وندعو الله ان يحتسبه عند الكريم الرحمن الرحيم شهيدا باإذن الله".

الجدير ذكره ان عصام كاريكا كشف مؤخرا عن تفاصيل العملية الجراحية التي خضع لها في الأحبال الصوتية. وقال كاريكا في حديث خاص لصحيفة "الوطن" المصرية إن سبب غيابه خلال الفترة الأخيرة هو قيامه بعملية جراحية في الأحبال الصوتية بسبب وجود نتوءات فيها.

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