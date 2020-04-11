بالصورة- هذا حبيب رانيا يوسف الوحيد

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة المصرية ​رانيا يوسف​ عن صورة حبيبها الوحيد عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي حيث نشرت صورة مع كلبها أثناء نزهتهما بالدراجة، وذلك بعد انضمامها الى حملة شارك فيها عدد من الفنانين للدفاع عن الحيوانات الأليفة ومنها الهررة والكلاب المشردة في الشوارع بعد انتشار أزمة وباء كورونا منذ أيام.

وعلقت رانيا على الصورة قائلة :" الكلب هو الشيء الوحيد على الأرض الذي يحبك أكثر مما تحب نفسك".

الجدير ذكره أن رانيا يوسف ستطل في رمضان 2020 من خلال مسلسل "الانسة فرح" بجزئه الثاني ويشارك في بطولته اسماء أبواليزيد، محمد كيلاني، هبة عبد العزيز، هدى مجد، عارفة عبد الرسول، جيلان علاء، مريم الخشت، محمد عمروسي واخراج أحمد الجندي ويستكمل العمل المخرج وائل فرج.



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