كيف عاشت كارول سماحة حياتها الزوجية في مصر؟

ميرنا وليد - بيروت - اشارت الفنانة اللبنانية ​كارول سماحة​ الى انها لم تشعر بالغربة اثناء وجودها في مصر، مضيفة انها تمارس ديانتها بحرية ولم تشعر بأنها مختلفة عن زوجها.

وكتبت كارول على صفحتها الخاصة: " ٧ سنوات من حياتي الزوجيّة في مصر مع زوجي وليد المسلم، أعيش ديانتي المسيحيّة، وأمارسها بحرّيّة تامّة. لم أشعر يومًا بغربة عن انتمائي، لم أشعر يومًا أنّنا مُختلفين؛ على الرغم من أنّ الطريق الذي نسلكه روحيًا مختلف، لكنّنا في كلّ مرّة نرانا نصل بالديانتين إلى نفس...يتبع".

الجدير ذكره ان كارول كانت قد حققت نجاحاً بعد ان أصدرت مؤخرا اغنيتها وصورتها مع المخرج جاد شويري في العاصمة الفرنسية باريس وهي بعنوان "مش هعيش".

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