هل خرج مسلسل هيفاء وهبي " اسود فاتح" من ماراثون رمضان؟

بات شبه مؤكد، أن مسلسل " اسود فاتح" للفنانة هيفاء وهبي الذي استانف تصويره في بيروت، قد لا يرى النور في شهر رمضان المقبل.



فقد بدأ تصوير المسلسل منذ بداية العام في مصر، وانتقل إلى بيروت قبل ايام من اعللن التعبئة العامة وايقاف التصوير، واشترطت محطة MBC على شركة " الصباح" المنتجة للعمل تسليمها أول عشر حلقات قبل بداية رمضان، ليكتشف القيمون على العمل، أن أول خمس حلقات لم تنجز بعد.

وفي التفاصيل أنه الفريق صوّر الأحداث بدءاً من الحلقة السادسة، ومع تعطل التصوير وخسارة الفريق لأيام عمل، واستئناف التصوير من جديد، كان من المفترض تصوير الحلقات الأولى، إلا أن التصوير استأنف من حيث توقّف، ولم تصور الحلقات الاولى والوقت المتبقي ليس كافيا لإنجازها.



يذكر أن القوى الأمنية داهمت موقع التصوير قبل أسبوعين ومنعت الفريق من إكمال العمل، قبل ان تعود الشركة المنتجة وتستحصل على التراخيص اللازمة لاستكمال التصوير، الا ان ضيق الوقت سيحول دون عرضه في رمضان الا في حال حدوث معجزة.

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