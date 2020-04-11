ما حقيقة إصابة مساعدة منى زكي بالكورونا ووقف تصوير مسلسلها "تقاطع طرق"؟

انتشرت مساء شائعات عن اكتشاف إصابة مساعدة النجمة منى زكي بفيروس كورونا، وفرض حجر صحي على الممثلة وكل نجوم وفريق تصوير مسلسل " تقاطع طريق" ووقف التصوير وخروج العمل من منافسات ماراثون دراما رمضان 2020.

وأكد مصدر من داخل مساعدي الإخراج أن مسلسل " تقاطع طرق" يتم تصويره بشكل طبيعي ولم يتم الإعلان عن إصابة مساعدة الفنانة منى زكي بطلة المسلسل أو أي شخص آخر بفيروس كورونا، ولا توجد حالة طواريء داخل موقع التصوير ولم يتم اخطار الشركة المنتجة بفرض الحجر الصحي على جميع العاملين كما روج البعض.

وأشار إلى أنه لا يعرف مصدر الشائعة ولا أسباب خروجها في هذا التوقيت الحرج حيث يتسابق الجميع على استكمال تصوير أكبر عدد من المشاهد وتجهيز الحلقات لتصبح متاحة للعرض مع بدء الشهر الفضيل، ولكنه المح إلى احتمال خروج المسلسل بالفعل من المنافسة بسبب بطء معدلات التصوير وحصول نجوم المسلسل على أجازة ضمن إجراءات احترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، ولكن يمكن تدارك الأمر بتجهيز وحدة تصوير ثانية واستمرار العمل حتى الأيام الأخيرة من شهر رمضان لافتا إلى أنه لم يصدر قرار نهائي بعد.

وتجاهلت منى زكي الشائعة تماما ورفضت التعليق عليها كما رفضت حسم مصير عودتها إلى موسم دراما رمضان 2020 بعد غياب 4 أعوام كاملة، ولكنها ظهرت بحالة نشاط عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقامت بالتعليق على أكثر من منشور لزملاء في الوسط الفني من بينهم النجم شريف رمزي للتأكيد بشكل غير مباشر على إنها بحالة جيدة.

Advertisements

إقرئي أيضًا:

حصرياً: أزمة قلبية لممثلة مصرية في بيروت خلال تصوير مسلسلها الرمضاني

شيرين عبد الوهاب: الحجر المنزلي اعادني إلى ديني واليوم أقرا القرآن بتمعن