مسلسل Friends قد لا يرى النور مجددا بسبب كورونا

اكدت مجلة فاريتي في تقرير لها الشهر الماضي، أن تصوير الحلقة الخاصة من مسلسل “فريندز” الشهير تأجل بسبب تفشي فيروس كورونا.

وجاء في التقرير أن التصوير، الذي كان مقررا، خلال الأسبوع المقبل، تأجل إلى شهر مايو على أقرب تقدير.

اليوم تغيرت المعطيات، فبعد تفشي وباء كورونا بصورة مرعبة في اميركا وخصوصا في نيويورك، أعلن عن تأجيل العمل إلى أجل غير مسميى.



وكانت شركة “وارنر ميديا” قد نجحت في الاتفاق مع طاقم عمل المسلسل لإنتاج حلقة خاصة مرتجلة، وبلا عنوان، بمناسبة تدشين خدمة إتش.بي.أوماكس للبث.



وقد لقيت الخطوة حماس محبي المسلسل الشهير، كذلك نجوم العمل الذين كان مقدراً لهم الاجتماع في حلقة قد تمتد إلى موسم كامل، إلا أن انتشار الفايروس الذي عطل الأعمال الفنية أجّل المشروع وهو ما أدى إلى تخوف جمهوره من إمكانية إلغائه نهائيا.

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